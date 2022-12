DIRECTV

2 p.m.: Mundial de Qatar, Francia vs. Marruecos

CANAL CARACOL

2 p.m.: Mundial de Qatar, Francia vs. Marruecos



CANAL RCN

2 p.m.: Mundial de Qatar, Francia vs. Marruecos



STAR +

3 p.m.: Premier Championship de Escocia, Rangers vs. Nibernien

7 p.m.: jornada del Mundial de Pesas



ESPN 3

5 p.m.: Hockey, Pro League femenina, Argentina vs. Países Bajos

7:30 p.m.: Hockey, Pro League masculina, Argentina vs. Países Bajos



ESPN 2

7:30 p.m.: NBA, Bulls vs. Knicks



NBA

Canal 675

6 p.m.: Kings vs. Raptors

10 p.m.: Clippers vs. Timberwolves



Canal 676

10:30 p.m.: Trail Blazers vs. Spurs





