WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Pasto

5:45 p.m.: Chicó vs. Santa Fe

6:10 p.m.: Jaguares vs. América

8:20 p.m.: Nacional vs. La Equidad

STAR +

5:30 p.m.: Grandes Ligas, Filis vs. Bravos

7:30 p.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. Paranaense

7:30 p.m.: Internacional vs. Sao Paulo



ESPN

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta a España



MLB

Canal 680

3:10 p.m.: Angelinos vs. Marineros

6:40 p.m.: Marlins vs. Cerveceros

Canal 681

12:10 p.m.: Angelinos vs. Marineros

6:10 p.m.: Atléticos vs. Astros



