WIN SPORTS

6 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Millonarios

WIN SPORTS +

3.30 p.m.: fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. Cali

6 p.m.: Once Caldas vs. Nacional

8:10 p.m.: Santa Fe vs. Junior



STAR +

12 m.: fútbol de España, Osasuna vs. Getafe

1:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Chelsea

1:30 p.m.: Leicester vs. Norwich

1:30 p.m.: Watford vs. Everton

245 p.m.: Wolves vs. Manchester City



DIRECTV

7 a.m.: etapa del Giro de Italia

12 m.: fútbol de España, Alavés vs. Español

2:30 p.m.: Elche vs. Atlético de Madrid



ESPN 2

1:30 p.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Mallorca



TYC

5.15 p.m.: fútbol argentino, Estudiantes vs. Argentinos Juniors



ESPN

7:30 p.m.: fútbol argentino, River Plate vs. Tigre



ESPN 3

10 a.m.: jornada del ATP de Roma



