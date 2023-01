ESPN

1 p.m.: fútbol de Francia, Nantes vs. Lyon

3 p.m.: PSG vs. Angers

STAR +

1 p.m.: fútbol de Francia, Clemont vs. Rennes

1 p.m.: Troyes vs. Marsella

1 p.m.: Lorient vs. Mónaco

1:45 p.m.: fútbol de Portugal, Braga vs. Vitoria

2:45 p.m.: Porto vs. Arouca

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Nottingham vs. Wolves

3 p.m.: Southampton vs. Manchester City

3 p.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Torino



DIRECTV

2 p.m.: Supercopa de España, Real Madrid vs. Valencia



WIN SPORTS +

7 p.m.: amistoso, Millonarios vs. Herta Berlin



ESPN 2

4 a.m..: jornada del Torneo de Adelaida

8:30 p.m.: NBA, Atlanta vs. Milwaukee

1 p.m.: Denver vs. Phoenix



ESPN 3

7:30 p.m.: jornada del Torneo de Adelaida



Deportes