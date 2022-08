ESPN

2 p.m.: Supercopa de Europa, Real Madrid vs. Eintracht

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Palmeiras vs. Mineiro



ESPN 2

5:30 p.m.: ATP de Montreal

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Talleres de Córdoba vs. Vélez



STAR +

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Ceará vs. Sao paulo

9 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Twins



TYC

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Agropecuario vs. Boca Juniors



DURECTV

Canal 610 o 619

12 m.: Mundial Femenino Sub-20, Alemania vs. Colombia

3 p.m.: Nueva Zelanda vs. México

6 p.m.: España vs. Brasil

9 p.m.: Costa Rica vs. Australia



ESPN 3

11 a.m.: ATP de Montreal



CANAL RCN

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia Femenina



SEÑAL COLOMBIA

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia Femenina



MARCA CLARO

7 a.m.: etapa del Tour de l’Ain