DIRECTV

10 a.m.: Mundial de Qatar, Marruecos vs. España

2 p.m.: Portugal vs. Suiza

CANAL CARACOL

10 a.m.: Mundial de Qatar, Marruecos vs. España



CANAL RCN

10 a.m.: Mundial de Qatar, Marruecos vs. España



STAR +

1 p.m.: fútbol de España, Leganés vs. Mirandes

7:30 p.m.: NBA, Cleveland vs. Los Ángeles Lakers

10 p.m.: Denver vs. Dallas

8:30 p.m.: NHL, Dallas vs. Toronto



ESPN 3

4:30 p.m.: Mundial de Pesas

7 p.m.: Mundial de Pesas

TYC

11:30 a.m.: Grand Slam de Judo de Abu Dhabi 2022



Deportes