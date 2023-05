WIN SPORTS +

6 p.m.: Primera B, Llaneros vs. Real Cartagena

8:05 p.m.: Quindío vs. Fortaleza

DIRECTV

12:30 p.m.: Mundial Sub-20, Estados Unidos vs. Nueva Zelanda

4 p.m.: Uzbekistán vs. Israel



ESPN 2

4 a.m.: jornada de Ronald Garros



ESPN 3

1.30 p.m.: jornada de Roland Garros

8 p.m.: WNBA, Seattle vs. Nueva York



ESPN EXTRA

6 p.m.: Grandes Ligas, Nets vs. Phillies



Deportes