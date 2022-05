ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Villarreal vs. Liverpool

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Táchira vs. Emelec

7:30 p.m.: Estudiantes vs. Nacional

ESPN 2

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Caracas vs. Libertad

7:30 p.m.: Independiente vs. Palmeiras



FOX SPORTS 3

5:15 p.m.: Copa Libertadores, The Strongest vs. Paranaense

7:30 p.m.: América vs. Minero



DIRECTV

5:15 p.m.: Copa Suramericana, River Plate vs. Melgar

7:30 p.m.: 9 de Octubre vs. Medellín



ESPN 3

10 a.m.: jornada del ATP de Madrid

1 p.m.: jornada del ATP de Madrid

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Ceará vs. La Guaira



WIN SPORTS

6 p.m.: Primera B, Bogotá vs. Llaneros



WIN SPORTS +

6 p.m.: Primera B, Real Cartagena vs. Valledupar



MLB

Canal 680

6 p.m.: Angelinos vs. Medias Rojas



Canal 681

6 p.m.: Twins vs. Orioles



Deportes