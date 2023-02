ESPN

5 p.m.: Copa Libertadores, Cerro Porteño vs. Curicó Unido

7 p.m.: Sporting Cristal vs. Club Nacional



ESPN 2

12.30 p.m.: fútbol de Italia, Cremonese vs. Roma

2:45 p.m.: Juventus vs. Torino

7.30 p.m.: Recopa, Flamengo vs. Independiente del Valle



DIRECTV

3:10 p.m.: fútbol de Francia, Lyon vs. Grenoble



STAR +

2:15 p.m.: fútbol de Inglaterra, Stoke City vs. Brighton

2:30 p.m.: Leicester vs. Blackburn

2:45 p.m.: Fulham vs. Leeds

3 p.m.: Bristol vs.- Manchester City

7:30 p.m.: NBA, Atlanta vs. Washington

10 p.m.: Los Ángeles Clippers vs. Minnesota



CLARO SPORT

6:0 p.m.: fútbol de México, Mineros vs. Guadalajara



Deportes