STAR +

12 m.: Super liga turca, Fenerbache vs. Hatayspor

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Bournemouth

12:15 p.m.: Championship, Reading vs. Swansea

3 p.m.: Burnley vs. Birmingham

7:30 p.m.: NHL, Columbus Blue vs. Buffalo



ESPN

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. Nottingham



NBA

Canal 675

7 p.m.: Filadelfia vs. Washington

10 p.m.: Denver vs. Sacramento

Canal 676

6:30 p.m.: Nueva York vs. Dallas



Deportes