WIN SPORTS +

7:30 p.m.: Primera B, Quindío vs. Bogotá



STAR +

11 a.m.: amistoso, Udinese vs. Leipzig



ESPN 2

2:30 p.m.: amistoso, Sporting vs. Real Sociedad

6 p.m.: WNBA, Chicago vs. Las Vegas



TYC

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Barracas vs. Arsenal

4 p.m.: Colón vs. Tigre

6:30 p.m.: Instituto vs. Lanús



ESPN 3

8:20 a.m.: etapa del Tour de Francia femenino

5:30 p.m.: Grandes Ligas, Tampa Bay vs. Miami



Deportes