WIN SPORTS

4 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

WIN SPORTS +

6:10 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. La Equidad

8:20 p.m.: Huila vs. Medellín



DIRECTV

12.30 p.m.: fútbol de España, Girona vs. Real Madrid



ESPN 2

12:30 p.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Osasuna

3 p.m.: Betis vs. Real Sociedad



ESPN 3

1:30 p.m. fútbol de Inglaterra, Wolves vs. Crystal Palace

5:30 p.m.: Grandes Ligas, Filadelfia vs. Seattle



ESPN

1:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Fulham



STAR +

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Leeds vs. Leicester



ESPN 4

8:30 p.m.: prólogo de la Vuelta a Romandía



Deportes