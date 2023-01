WIN SPORTS +

8 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Envigado

ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Milan



ESPN 2

2 p.m.: fútbol de Alemania, Herta Berlin vs. Wolfsburgo

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



TYC

5:40 p.m.: Patronato vs. Gimnasia y Tiro



STAR +

12:30 p.m.: fútbol de Alemania, Schalke 04 vs. Leipzig

2:30 p.m.: Bayern Múnich vs. Colonia

2.30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Newcastle

7:30 p.m.: NBA, Miami vs. Boston

10 p.m.: Lakers de Los Ángeles vs. Clippers



ESPN 3

4 p.m.: etapa de la Vuelta a San Juan



CARACOL HD2

5 p.m.: Suramericano Sub-20, Uruguay vs. Venezuela

7:30 p.m.: Chile vs. Bolivia



