Programación deportiva para el martes 21 de noviembre

CANAL CARACOL

6 p.m.: eliminatorias al Mundial, Paraguay vs. Colombia



CANAL RCN

CARACOL PLAY

6:30 p.m.: eliminatorias al Mundial, Uruguay vs. Bolivia

6:30 p.m.: Ecuador vs. Chile

7.30 p.m.: Brasil vs. Argentina

9 p.m.: Perú vs. Venezuela



STAR +

2:45 p.m.: amistoso, Austria vs. Alemania

2:45 p.m.: República de Irlanda vs. Nueva Zelanda

2.45 p.m.: Gales vs. Turquía

2:45 p.m.: Polonia vs. Letonia

2:45 p.m.: eliminatorias Eurocopa 2024, Rumania vs. Suiza

7.30 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Cleveland

9 p.m.: Lakers de Los Ángeles vs. Utah



ESPN 2

2:45 p.m.: eliminatorias Eurocopa 2024: Grecia vs. Francia



DIRECTV

3.30 a.m.: Mundial Sub-17, Alemania vs. Estados Unidos

7 p.m.: Argentina vs. Venezuela



