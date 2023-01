ESPN

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Brentford vs. Liverpool

3 p.m.: fútbol de Francia, Rennes vs. Niza

8 p.m.: NFL, Cincinnati vs. Buffalo

STAR +

7:30 a.m.: Scottish Premiership, Rangers vs. Celtic

11 .m.: fútbol de Francia, Lille vs. Strade de Rems

3 p.m.: Montpellier vs. Marsella



NNBA

Canal 675

5 p.m.: Phoenix vs. Nueva York

7 p.m.: Chicago vs. Cleveland



Canal 676

7:30 p.m.: San Antonio vs. Brooklyn



