WIN SPORTS +

2 p.m.: Primera B, Patriotas vs. Orsomarso

4 p.m.: Quindío vs. Llaneros

6:10 p.m.: Barranquilla vs. Atlético

8:20 p.m.: fútbol colombiano, la Equidad vs. Cali



ESPN

11:45 p.m.: Liga de Campeones, Milan vs. Newcastle

2 p.m.: Manchester City vs. Crvena



ESPN 2

11:45 a.m.: Liga de Campeones, Young Boys vs. Leipzig

2 p.m.: Barcelona vs. Antwerp



FOX SPORTS 2

2 p.m.: Liga de Campeones, Lazio vs. Atlético de Madrid



FOX SPOPRTS 3

2 p.m.: Liga de Campeones, Feyenoord vs. Celtic



ESPN 3

2 p.m.: Shakhtar vs. Porto

7 p.m.: Grandes ligas, Astros vs. Orioles



ESPN 4: Liga de Campeones, PSG vs. Borussia Dortmund



STAR +

10:30 a.m.: Preolímpico de voleibol, Polonia vs. Colombia

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Sheffield vs. Middlesbrough

4:45 p.m.: fútbol de Argentina, Central Córdoba vs. Boca Juniors

7 p.m.: Huracán vs. Gimnasia

7 p.m.: Rosario vs. Independiente

7:30 p.m.: fútbol de Brasil, América vs. Bragantino