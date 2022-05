ESPN

1:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Liverpool

5:15 P. M. Copa Libertadores, RB. Bragantino vs. Estudiantes de La Plata.

7:30 P. M. Boca Juniors vs. Corinthians.

ESPN2

5:15 P. M. Copa Libertadores, Peñarol vs. Cerro Porteño.



STAR+

12 P. M. Superliga de Grecia, AEK FC vs. Olympiakos.

6 P.M.: Grandes Ligas, Medias Rojas vs. Astros



WIN SPORTS / WIN SPORTS+

11 A.M.: Liga de Baloncesto, Búcaros vs. Titanes

3 P. M. Liga Femenina, Deportivo Cali vs. Millonarios.

5:30 P. M. Torneo de la B, Leones vs. Real Cartagena.



FOX SPORTS 2

7:30 P.M.: Copa Libertadores, Flamengo vs. Católica



DIRECTV

Canal 610 o 619

8 A.M.: etapa del Giro de Italia

5:15 P.M.: Copa Suramericana, Internacional vs. Medellín

7:30 P.M.: Junior vs. Oriente Petrolero



