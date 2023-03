WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. La Equidad

8:10 p.m.: Santa Fe vs. América

ESPN

3 p.m.: Liga de Campeones, Manchester City vs. Leipzig



ESPN 2

3 p.m.: Liga de Campeones, Porto vs. Inter



ESPN 3

1 p.m.: jornada del ATP 1.000 de Indian Wells

8 p.m.: jornada del ATP 1.000 de Indian Wells



STAR +

7 p.m.: NHL, Nueva York vs. Washington



NBA

Canal 675

6 p.m.: Cleveland vs. Charlotte

9 p.m.: Milwaukee vs. Phoenix



CANAL 676

6 p.m.: Detroit vs. Washington



Deportes