WIN SPORTS

6 p.m.: Primera B, Barranquilla vs. Real Santander

WIN SPORTS +

8 p.m.: Primera B, Quindío vs. Cúcuta



ESPN 2

11:45 a.m.: Liga de Campeones, Sporting CP vs. Tottenham

2 p.m.: Liverpool vs. Ajax



ESPN

11:45 a.m.: Liga de Campeones, Viktoria vs. Inter

2 p.m.: Bayern Múnich vs. Barcelona



FOX SPORTS 2

2 p.m.: Liga de Campeones, Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid



FOX SPORTS 3

2 p.m.: Liga de Campeones, Porto vs. Brujas



ESPN 4

2 p.m.: Liga de Campeones, Marsella vs. Eintracht



MARCA CLARO

9:05: fútbol de México, Chivas vs. Tigres



TYC

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Central Córdoba

5 p.m.: Godoy Cruz vs. Tigre

7:30 p.m.: Platense vs. Unión Santa Fe



STAR +

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Racing vs. Patronato



ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Marineros vs. Padres



Deportes