Programación deportiva para el martes 11 de agosto

Directv Sports

Canal 612

5:30 p. m. Baloncesto, NBA: Boston Celtics vs. Memphis Grizzlies.

8 p. m. Baloncesto, NBA: New Orleans Pelicans vs. Sacramento Kings.

ESPN

1:45 p. m. Fútbol, Liga Europa: Wolverhampton vs. Sevilla.

7 p.m. Fútbol, MLS: Portland Timbers vs. Orlando City.



Fox Sports

2 p. m. Fútbol, Liga Europa: Shakhtar Donetsk vs. Basilea.



Deportes