Programación deportiva para el lunes primero de abril

Valle Castellana (Italy), 08/03/2024.- Danish rider Jonas Vingegaard of the Team Visma - Lease a Bike wins the fifth stage of the 59th Tirenno-Adriatico cycling race, over 144km from Torricella Sicura to Valle Castellana, Italy, 08 March 2024. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/ROBERTO BETTINI

Foto:EFE