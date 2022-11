WIN SPORTS +

5 p.m.: Primera B, Llaneros vs. Fortaleza

7:30 p.m.: Quindío vs. Huila

WIN SPORTS

5 p.m.: Primera B, Barranquilla vs. Chicó



DIRECTV

3 p.m.: fútbol de España, Rayo vallecano vs. Real Madrid



STAR +

6 a.m.: sorteo de la Liga de Campeones

11 a.m.: fútbol de Turquía, Fenerbache vs. Sivasspor

6 p.m.: fútbol de Brasil, Mineiro vs. Botafogo



ESPN 2

8 p.m.: NFL; Saints vs. Ravens



ESPN 3

9 p.m.: WTA finales



Deportes