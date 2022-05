STAR +

6:20 a.m.: Torneo de Toulon, Indonesia vs. Venezuela

10:30 a.m.: México vs. Ghana

6 p.m.: fútbol de Brasil, Internacional vs. Mineiro

TYC

7:10 p.m.: fútbol de Argentina, Morón vs. Deportivo Riestra



ESPN 3

4 a.m.: jornada de Roland Garros

10:30 a.m.: jornada de Ronald Garros

6 p.m.: Grandes Ligas, Mets vs. Nacionales



ESPN 2

1:45 p.m.: jornada del Roland Garros



WIN SPORTS

4 p.m.: baloncesto colombiano, Búcaros vs. Cafeteros

7:30 p.m.: Titanes vs. Team Cali



Deportes