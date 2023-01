WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Alianza Petrolera vs. Pasto

8:10 p.m.: Caldas vs. Tolima

DIRECTV

3 p.m.: fútbol de España, Villarreal vs. Rayo vallecano



STAR +

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Udinese vs. Hellas

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Derby County vs. West Ham



TYC

6 p.m.: fútbol de Argentina, Banfield vs. Unión Santa Fe



NBA

Canal 675

7 p.m. Orlando vs. Filadelfia

9:30 p.m.: Golden State vs. Oklahoma

Canal 676

8:30 p.m.: Detroit vs. Dallas



Deportes