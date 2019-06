CANAL CARACOL

5 p.m.: partido amistoso, Colombia vs. Panamá

ESPN

6 a.m.: Jornada del Roland Garros



ESPN 2

6 a.m.: Jornada del Ronald Garros



DIRECTV

10:30 a.m.: Mundial Sub-20 de fútbol, Uruguay vs. Ecuador

10:30 a.m.: Ucrania vs. Panamá

1:30 p.m.: Senegal vs. Nigeria



Deportes