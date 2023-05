STAR +

5 p.m.: fútbol de Argentina, Huracán vs. Unión Santa Fe

7:30 p.m.: NBA, Boston vs. Miami



ESPN

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. River Plate



ESPN 2

4 a.m.: jornada de Roland Garros



ESPN 3

1:20 p.m.: jornada de Roland Garros



ESPN EXTRA

8:30 p.m.: Grandes Ligas, Marineros vs. Yankees



TYC

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Colón vs. Central Córdoba

5 p.m.: Banfield vs. Rosario Central



WIN SPORTS

7.30 p.m.: fútbol femenino, Medellín vs. Nacional



