WIN SPORTS O WIN SPORTS +

2 p.m.: Primera B, Orsomarso vs. Real Cartagena

5:30 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. La Equidad

7:30 p.m.: Nacional vs. Santa Fe

ESPN 3

10 a.m.: jornada del Miami Open



TYC

1:05 p.m.: fútbol de Argentina, Tristán vs. Quilmes

3:05 p.m.: Defensores vs. Nueva Chicago

5.10 p.m.: Instituto vs. Ferrocarril Oeste

7:10 p.m.: San Martín vs. Maipú



NBA

Canal 675

6:30 p.m.: Boston vs. Toronto



CANAL 676

6:30 p.m.: Sacramento vs. Miami

9 p.m.: Oklahoma City vs. Portland



Deportes