WIN SPORTS +

6:15 p.m.: fútbol colombiano, Medellín vs. Chicó

8:30 p.m.: Bucaramanga vs. Cali



DIRECTV

12.30 p.m.: fútbol de España, Getafe vs. Alavés



ESPN EXTRA

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Salernitana vs. Udinese

2:50 p.m.: fútbol de España Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid

6 p.m.: Grandes Ligas, Mets de Nueva York vs. Texas



ESPN

8.30 a.m.: etapa de la Vuelta a España

6 p.m.: jornada del US Open



STAR +

6 p.m.: fútbol de Argentina. Banfield vs. Rosario central

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Inter