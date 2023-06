TYC

6 p.m.: fútbol de Argentina, Belgrano vs. Banfield



STAR +

5 a.m.: clasificación de Wimbledon

11.20 a.m.: Liga de Naciones de Voleibol, Alemania vs. República Dominicana

5:30 p.m.: Copa de Oro, El Salvador vs. Martinica

7 p.m.: fútbol de Brasil, Vasco da Gama vs. Cuiabá



ESPN 2

7:30 p.m.: Copa de oro, Costa Rica vs. Panamá



ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Atlanta vs. Minnesota



Deportes