WIN SPORTS +

7 p.m.: fútbol colombiano, Jaguares vs. Chicó

CANAL CARACOL

9 p.m.: Mundial femenino, Colombia vs. Corea del Sur



DIRECTV

6 a.m.: Mundial femenino, Brasil vs. Panamá

9 p.m.: Colombia vs. Corea del Sur



STAR +

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Unión Santa Fe

5:30 p.m.: Racing vs. Central Córdoba



TYC

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Talleres vs. Gimnasia

4:30 p.m.: Banfield vs. Godoy Cruz



ESPN

6:45 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Newell’s



ESPN 3

8:20 a.m.: etapa del Tour de Francia femenino

5 p.m.: fútbol de Brasil, Corotiba vs. Fluminense

7 p.m.: Grandes Ligas, Houston vs. Texas



