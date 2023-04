WIN SPORTS

4 p.m.: Primera B, Llaneros vs. Atlético

6 p.m.: Real Cartagena vs. Cortuluá

WIN SPORTS +

8:10 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Pereira



ESPN

1.45 p.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Roma



STAR +

1.30 p.m.: fútbol de Argentina, Barracas vs. Defensa y Justicia

5 p.m.: Racing vs. Tucumán

7:30 p.m.: Tigre vs. Huracán

6 p.m.: Grandes Ligas, Toronto vs. Medias Blancas de Chicago



TYC

7.30 p.m.: fútbol de Argentina, Argentinos Juniors vs. Gimnasia



ESPN EXTRA

6 p.m.: fútbol de Brasil, Bahía vs. Botafogo



Deportes