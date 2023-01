DIRECTV

2:45 p.m.: fútbol de Francia, LOSC vs. PSG

3 p.m.: fútbol de España, Valencia vs. Almería



ESPN 3

12:30 p.m.: fútbol de Italia, Boloña vs. Cremonese

4 p.m.: etapa de la Vuelta a San Juan



ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Milan



STAR +

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Fulham vs. Tottenham

7:15 p.m.: Serie del Río de la Plata, Nacional vs. Peñarol



CARACOL HD2

4 p.m.: Suramericano Sub-20, Paraguay vs. Perú

7:30 p.m.: Argentina vs. Brasil



ESPN 2

2 a.m.: Abierto de Australia

7 p.m.: Abierto de Australia



NBA

Canal 675

7 p.m.: Boston vs. Orlando

10:30 p.m.: Memphis vs. Sacramento



Canal 676

9 .m.: Charlotte vs. Utah



Deportes