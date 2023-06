DIRECTV

7:30 a.m.: amistoso, Indonesia vs. Argentina

TYC

1 p.m.: fútbol de Argentina, Almirante vs. Almagro



STAR +

11 a.m.: clasificación Eurocopa 2024, Finlandia vs. San Marino

11 a.m.: Armenia vs. Letonia

1:45 p.m.: Francia vs. Grecia

1:45 p.m.: Suiza vs. Rumania



ESPN 2

11 a.m.: clasificación Eurocopa 2024, Ucrania vs. Malta



ESPN

1:45 p.m.: clasificación Eurocopa 2024, Inglaterra vs. Macedonia



ESPN 3

5:30 p.m.: Grandes Ligas, Tampa Bay vs. Baltimore



Deportes