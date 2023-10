Programación deportiva para el lunes 16 de octubre

ESPN

1:45 P. M. Eliminatorias Eurocopa, Bosnia vs Portugal.

ESPN 2

1:45 P. M. Bélgica vs. Suecia.

7 P. M. NFL: Los Ángeles Chargers vs. Dallas Cowboys.

ESPN 3

7 P.M. MLB: Phillies vs Diamondbacks.

STAR+

6 P. M. Fútbol de Argentina, Defensa y Justicia vs. Belgrano.



*Información dada por los canales.

Revise su guía.