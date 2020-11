Programación deportiva para el lunes 16 de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia

2 p.m.: baloncesto colombiano, Titanes vs. Tigrillos

4 p.m.: Team Cali vs. Búcaros

3:15 p.m.: liga femenina, Millonarios vs. Equidad

5:30 p.m.: Cali vs. América

7:30 p.m.: sorteo del fútbol colombiano

DIRECTV

Canal 610

3 p.m.: fútbol de España, Gijón vs. Rayo vallecano



ESPN

9 a.m.: jornada del Masters de Londres

1 p.m.: jornada del Masters de Londres

8 p.m.: NFL, Minnesota vs. Chicago



Deportes