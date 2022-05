WIN SPORTS

2 p.m.: Liga de Baloncesto, Caribbean vs. Tigrillos

7:30 p.m.: Corsarios vs. Team Cali

WIN SPORTS +

8 p.m.: Primera B, Tigres vs. Quindío



ESPN 3

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Fiorentina

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Arsenal

6 p.m.: Grandes ligas, Medias Rojas vs. Astros



STAR +

4 p.m.: fútbol de Uruguay, Boston River vs. Liverpool



TYC

1 p.m.: fútbol de Argentina, Nueva Chicago vs. Atlanta

5:10 p.m.: Morón vs. All Boys

7:30 p.m.: Almirante Brown vs. Villa Dálmine



