DIRECTV

3 p.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Elche

3 p.m.: Albacete vs. Leganés

ESPN 2

3 a.m.: jornada del Abierto de Australia

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



STAR +

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Sampdoria

4:45 p.m.: amistoso, Defensor vs. Montevideo

7:30 p.m.: Nacional vs. Belgrano

8 p.m.: NFL, Buccaneers vs. Cowboys



NBA

Canal 675

2:30 p.m.: Indiana vs. Milwaukee

5 p.m.: Nueva Orleans vs. Cleveland



Canal 676

3 p.m.: Toronto vs. Nueva York



Deportes