WIN SPORTS +

3:15 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Patriotas

5:20 p.m.: La Equidad vs. América

7:30 p.m.: Leones vs. Cúcuta

ESPN EXTRA

10:30 a.m.: fútbol de España, Athletic vs. Mallorca



DIRECTV

Canal 610 0 619

12.30 p.m.: fútbol de España, Getafe vs. Atlético de Madrid

2.30 p.m.: Betis vs. Elche



ESPN 2

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Hellas vs. Nápoles

1:45 p.m.: Juventus vs. Sassuolo



ESPN

2 p.: Liga premier, Liverpool vs. Crystal Palace



ESPN 2

6 p.m.: jornada del ATP de Cincinnati



ESPN 3

7 p.m.: Grandes Ligas, Medias Blancas vs. Astros



