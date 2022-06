WIN SPORTS +

1 p.m.: repechaje al Mundial, Perú vs. Australia

STAR +

11 a.m.: amistoso, Albania vs. Estonia

1:45 p.m.: Liga de Naciones, Francia vs. Croacia

1:45 p.m.: Islandia vs. Israel

5 p.m.: fútbol de Brasil, Botafogo vs. Avaí



ESPN 2

9 a.m.: Liga de Naciones, Kazajistán vs. Eslovaquia

11 a.m.: Azerbaiyán vs. Bielorrusia

1:45 p.m.: Dinamarca vs. Austria

7:55 p.m.: NBA, Warriors vs. Celtics



ESPN 3

6 p.m.: Grandes Ligas, Texas vs. Houston



DIRECTV

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Suiza



MLB

Canal 680

7 p.m.: San Diego vs. Cachorros de Chicago



Canal 681

6 p.m.: Medias Blancas de Chicago vs. Detroit



Deportes