Programación deportiva para el jueves 6 de junio

WIN SPORTS

11:30 a. m.: ATLETISMO - Liga de Diamante: parada en Roma.

3:30 p. m.: FÚTBOL - Torneo de ascenso (final ida): Cortuluá vs. Pereira.

ESPN

7 a. m.: TENIS - Roland Garros: cuartos de final.



ESPN 3

9:50 a. m.: FÚTBOL - Torneo Esperanzas de Toulon: China vs. Baréin.

9:50 p. m.: FÚTBOL - Torneo Esperanzas de Toulon: Irlanda vs. México.

6 p. m.: BÉISBOL - Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Azulejos de Toronto.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1:45 p. m.: FÚTBOL - Liga de Naciones: Holanda vs. Inglaterra.



