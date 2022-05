WIN SPORTS +

5 p.m.: fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. La Equidad

8 p.m.: fútbol femenino, Cali vs. Orsomarso

ESPN

2 p.m.: Liga de Europa, Eintrach vs. West Ham

5 p.m.: Copa Libertadores, Fortaleza vs. River Plate

7 p.m.: Bragantino vs. Vélez

9 p.m.: Alianza Lima vs. Colo Colo



ESPN 4

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Unión Santafe vs. Oriente Petrolero



ESPN 2

2 p.m.: Liga de Europa, Rangers vs. Leipzig

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Everton vs. Sao Paulo



ESPN 3

10 a.m.: ATP de Madrid

1 p.m.: Golf, jornada del Wells Fargo



CANAL RCN

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta de la Juventud





Deportes