WIN SPORTS +

6:05 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Envigado

8:15 p.m.: Nacional vs. América

ESPN

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Brighton vs. Manchester United

5 p.m.: Copa Libertadores, Racing vs. Flamengo

9 p.m.: Pereira vs. Monagas



ESPN 2

1:35 p.m.: fútbol de Italia, Udinese vs. Nápoles

5 p.m.: Copa Libertadores, Patronato vs. Melgar

7 p.m.: Libertad vs. Paranaense



ESPN 3

6 a.m.: jornada del Torneo de Madrid

2:30 .m.: fútbol de España, Sevilla vs. Español

5 p.m.: Copa Suramericana, Gimnasia vs. Goías

7 p.m.: Botafogo vs. LDU de Quito



DIRECTV

12:30 p.m.: fútbol de España, Girona vs. Mallorca

7 p.m.: Copa Suramericana, Defensa y Justicia vs. Peñarol

9 p.m.: Universitario vs. Santa Fe



ESPN 4

8:30 a.m.: Vuelta a España femenina





