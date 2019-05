Programación deportiva para el jueves 30 de mayo

ESPN

4 a.m.: Jornada del Roland Garros

8 p.m.: Final de la NBA, Toronto vs. Golden State

ESPN 2

6 a.m.: Giro de Italia, etapa 18

ESPN 3

6 a.m.: Giro de Italia, etapa 17

DIRECTV

612

10:30 p.m.: Mundial Sub-20, Nueva Zelanda vs. Uruguay

1:30: Estados Unidos vs. Catar

5 p.m.: Copa Suramericana, Cerro vs. Montevideo Wanreders

613

10:30 a.m.: Mundial Sub-20, Noruega vs. Honduras

5 p.m.: Copa Suramericana, Tolima vs. Argentinos Juniors

7 p.m.: Universidad Católica vs. Independiente del Valle

611

1:30 p.m.: Mundial Sub-20, Nigeria vs. Ucrania

610

2:30 p.m.: Copa Suramericana, Lara vs. Corinthians

WIN SPORTS

1 p.m.: Liga de Diamante

7:30 p.m.: Primera B, Pereira vs. Chicó