WIN SPORTS

8 p.m.: Primera B, Llaneros vs. Barranquilla

ESPN

11:45 p.m.: Liga de Europa, PSV vs. Arsenal

2 p.m.: Manchester United vs. Sheriff



ESPN 3

11:45 p.m.: Liga de Europa, Lazio vs. Midtjylland

2 p.m.: Fenercvaros vs. Mónaco



FOX SPORTS 2

11:45 p.m.: Liga de Europa, Fenerbache vs. Rennes



ESPN 2

11:45 p.m.: Liga de Europa, Ludogorest vs. Betis

2 p.m.: Helsinki vs. Roma



STAR +

5 p.m.: fútbol de Brasil, Sao paulo vs. GOL

5 p.m.: Fortaleza vs. Curituba

5.30 p.m.: Minero vs. Juventude



Deportes