WIN SPORTS

6 p.m.: primera B, Tigres vs. Huila

8 p.m.: Quindío vs. Real Santander



CLARO SPORTS

9 p.m: Fútbol de México, Pachuca vs. Monterrey.

ESPN

12 m: fútbol de España, Almería vs. Girona

2 p.m.: Barcelona vs. Villarreal



ESPN EXTRA

1 p.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Español



ESPN 3

1.30 p.m.: futbol de Inglaterra, Fulham vs. Aston Villa



ESPN 2

2.15 p.m.: futbol de Inglaterra, Leicester vs. Leeds



DIRECTV

3 p.m.: Copa Libertadores Femenina, América vs. Alianza Lima



FOX SPORTS 2

12 m.: Liga de Europa, Arsenal vs. PSV



STAR +

6 p.m.: fútbol de Brasil, Sao Paulo vs. Coritiba

6.30 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Milwaukee

9 p.m.: Lakers vs. Clippers



Deportes