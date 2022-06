ESPN 2

6 a.m.: amistoso, Corea del Sur vs. Brasil

DIRECTV

7:30 p.m.: amistoso, Ecuador vs. Nigeria



ESPN

8 a.m.: jornada de Roland Garros

9 p.m.: amistoso, México vs. Uruguay



STAR +

7 a.m.: Torneo Maurice Revello, Ghana vs. Indonesia

10:30 a.m.: México vs. Venezuela

1:45 p.m.: Uefa Nations League, España vs. Portugal

1:45 p.m.: Eslovenia vs. Suecia

1:45 p.m.: Serbia vs. Noruega

1.45 p.m.: República Checa vs. Suiza

2 p.m.: Grandes Ligas, Toronto vs. Chicago

6 p.m.: fútbol de Brasil, Vasco vs. Gremio



ESPN 3

1 p.m.: The Memorial Tournament



WIN SPORTS

4 p.m.: Primera B, Real Cartagena vs. Leones

6 p.m.: Chicó vs. Llaneros



WIN SPORTS +

8 p.m.: final de la liga femenina, Cali vs. América



