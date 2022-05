CLARO SPORTS

7:30 a.m.: Vuelta a Burgos Femenina



ESPN

5 p.m.: Copa Libertadores, Mineiro vs. Independiente

7 p.m.: River Plate vs. Colo Colo

9 p.m.: Cali vs. Always Ready

ESPN 4

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Independiente vs. La Guaira



ESPN 2

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Lanús vs. Montevideo



ESPN 3

1:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Crystal Palace1

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Metropolitanos vs. Barcelona



DIRECTV

8 a.m.: etapa del Giro de Italia

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Sao Paulo vs. Jorge Wilsterman



STAR +

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Leicester

2 p.m.: Aston Villa vs. Burnley



WIN SPORTS

7:30 p.m. Liga de Baloncesto, Team Cali vs. Cafeteros