WIN SPORTS

7:30 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Medellín



WIN SPORTS +

7:30 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Envigado

STAR +

10 a.m.: jornada del US Open de Golf

2 p.m.: amistoso, Inglaterra vs. Bélgica

5 p.m.: fútbol de Brasil, Avaí vs. Fortaleza

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Racing vs. Vélez



ESPN 3

2 p.m.: fútbol de Brasil, Botafogo vs. Sao Palo

4 p.m.: Palmeiras vs. Atlético GO



ESPN EXTRA

1 p.m.: Grandes Ligas, Cachorros vs. Padres



ESPN 2

8 p.m.: NBA, Celtis vs. Golden State



DIRECTV

6:30 a.m.: etapa de la Ruta de Occitania

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Suiza



CLARO SPORTS

6 a.m.: etapa de la Vuelta a Eslovenia



Deportes