WIN SPORTS

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Alianza Petrolera



WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Junior vs. Unión Magdalena

8:05 p.m.: Once Caldas vs. Nacional



DIRECTV

5:15 p.m.: Copa Libertadores femenina, Corinthians vs. Cali



ESPN

11:45 p.m.: Liga de Europa, Betis vs. Roma

2 p.m.: Manchester United vs. Omonia



ESPN 3

11:45 p.m.: Liga de Europa, Feyenoord vs. Midtjylland



FOX SPORTS 2

11:45 p.m.: Liga de Europa, Nantes vs. Freiburg

2 p.m.: Real Sociedad vs. Sheriff



STAR +

11:45 p.m.: Liga de Europa, Qarabag vs. Olympiacos

5 p.m.: fútbol de Argentina, Lanús vs. Patronato



ESPN 2

11:45 a.m.: Liga de Europa, Bodo/Glimt vs. Arsenal



TYC

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Talleres de Córdoba

5 p.m.: Godoy Cruz vs. Argentinos Juniors

7:30 p.m.: Tucumán vs. Rosario Central





Deportes