WIN SPORTS

3:30 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Tolima

6 p.m.: pasto vs. Bucaramanga

WIN SPORTS +

8:10 p.m.: fútbol colombiano, Junior vs. Chicó



ESPN

11.45 p.m.: Liga de Europa, Feyenoord vs. Roma

2 p.m.: Manchester United vs. Sevilla



ESPN 2

2 p.m.: Liga de Europa, Juventus vs. Sporting GP

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Fimnasia



TYC

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Colón vs. Talleres de Córdoba



DIRECTV

7:30 p.m.: etapa del Giro de Sicilia



ESPN 4

2 p.m.: NBA, Chicago vs. Toronto

4:30 p.m.: Oklahoma vs. Nueva Orleans



Deportes